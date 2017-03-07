В Авдеевке и Краматорске протестовали против блокады

Местные жители выступили против торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди выступавших были замечены несколько народных депутатов, некоторые руководители местных предприятий. Об этом пишут местные СМИ.

В основном, все сводилось к требованиям прекратить блокаду ОРДЛО, чтобы предприятия продолжали работать без перебоев.

Стоит отметить, что на митингах против блокады находились и ее сторонники, поэтому без потасовок не обошлось, но, в целом, все прошло мирно.