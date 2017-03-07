Фронтовая Горловка: бои не стихали до глубокой ночи

В течение дня периодически были слышны боевые действия на юго-западе и севере, а к вечеру бои только усилились.

Основные события развивались ближе к 17 час. — в стороне Озеряновки/Широкой Балки завязался серьезный бой с применением крупнокалиберных пулеметов и минометов. Возможно, «работало» и более тяжелое, т.к. по сообщениям местных жителей на протяжении вечера довольно часто можно было услышать громкие «бахи».

Не отставала и северная сторона, где опять зафиксированы минометные обстрелы. Около 21 час. очевидцы рассказали о мощных исходящих в Никитовском районе. В это же время тяжелым зашумела и сторона Светлодарска.

Ближе к полуночи на всей западной стороне артиллерия применялась все чаще и так с небольшими паузами продолжалось, как минимум, до двух часов ночи.

Продолжаются бои под Донецком, причем его жители, а также Макеевки, весь вечер сообщали о громких залпах, подозревая применение РСЗО. Неспокойно на участке Авдеевка/Ясиноватая, в треугольнике Новотроицкое-Еленовка-Докучаевск, на мариупольском направлении.