Крупнейшая шахта остановила работу?

Крупнейшее угледобывающее предприятие в Донецкой области «Шахта «Комсомолец Донбасса» остановило свою работу. Об этом сообщил один из его сотрудников.

С 3-го марта большую часть персонала отправили в бесплатные отпуска. На данный момент в шахте остаются работники, которые поддерживают жизнеобеспечение предприятия — измеряют уровень газа и откачивают воду.

По словам источника, сотрудникам шахты не называют официальную причину закрытия. В данный момент среди руководства угледобывающего предприятия ведутся разговоры о полной консервации шахты и остановке вентиляции.

Как известно, шахта «Комсомолец Донбасса» подконтрольна бизнесмену Ринату Ахметову.

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