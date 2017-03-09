Вместо «Укртелекома» в «ДНР» будет работать «Комтел»

Четверг, 9 марта, 2017
В самопровозглашенной республике заявили, что коллектив предприятия практически сохранил свой состав.
«Бывшие сотрудники «Укртелекома», на котором было введено внешнее управление, перешли на новообразованное республиканское предприятие. Практически весь штат местных отделений «Укртелекома», а это – 938 человек, перешел на работу в «Комтел», — говорится в сообщении.
Из всего коллектива лишь чуть более десятка человек отказались работать в «Комтел».
Также представители «ДНР» пообещали сохранить зарплату на прежнем уровне, в среднем она составляет около 10 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, здесь обещают восстановить услуги интернет, которые ранее предоставлялись провайдером «Укртелеком», в течение следующей недели.
Ранее «Кочегарка» писала о заявлении «Укртелекома», в котором говорится о прекращении предоставления своих услуг.