Вместо «Укртелекома» в «ДНР» будет работать «Комтел»

В самопровозглашенной республике заявили, что коллектив предприятия практически сохранил свой состав.

«Бывшие сотрудники «Укртелекома», на котором было введено внешнее управление, перешли на новообразованное республиканское предприятие. Практически весь штат местных отделений «Укртелекома», а это – 938 человек, перешел на работу в «Комтел», — говорится в сообщении.

Из всего коллектива лишь чуть более десятка человек отказались работать в «Комтел».

Также представители «ДНР» пообещали сохранить зарплату на прежнем уровне, в среднем она составляет около 10 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, здесь обещают восстановить услуги интернет, которые ранее предоставлялись провайдером «Укртелеком», в течение следующей недели.

Ранее «Кочегарка» писала о заявлении «Укртелекома», в котором говорится о прекращении предоставления своих услуг.