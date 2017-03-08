Фронтовая Горловка: вечером и ночью не смолкала артиллерия

В окрестностях города не стихают бои.

В течение дня периодически было громко на севере и юго-западе, а к вечеру вторника ситуация обострилась и боевые действия стали интенсивнее.

Ближе к 18 час. в стороне Широкой Балки завязался плотный стрелковый бой. На северо-западе крупнокалиберные пулеметы применялись еще раньше. Чуть позже загремело и тяжелым. Артиллерия «работала» на юго-западе/западе на протяжении нескольких часов. Как сообщили местные жители, «бахи» продолжались до глубокой ночи.

Кроме того, неспокойно было и на севере — на участке от Майорска и до Гольмовского.

Продолжаются бои в районе Ясиноватой/Авдеевки, на западе и юге от Донецка (особенно активно — Еленовка/Докучаевск), на востоке от Мариуполя, а также фиксируется обострение на некоторых участках линии фронта на Луганщине.