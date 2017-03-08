История 8-го марта: от Рима до Цеткин-Люксембург

Существует несколько различных трактовок истории праздника. По одной из них самым «конфетно-букетным» днем в году мы обязаны богине Юноне.

Древние римляне считали, что она приносит людям хорошую погоду, богатый урожай и здоровое потомство, покровительствуя роженицам. Каждый год 1-го марта нарядно одетые женщины шли к ее храму с венками цветов, а мужчины преподносили им щедрые дары.

По другой версии косвенной родоначальницей Международного женского дня была героиня Ветхого завета Эсфирь («звезда»), которой посвящен еврейский праздник Пурим. Его отмечают 4-го марта. В 480-м году до Рождества Христова, благодаря своей красоте и уму, она спасла от истребления персами весь еврейский народ. Не удивительно, что чтят легендарную женщину и по сей день.

Более традиционная история праздника 8-го марта была проложена «маршем пустых кастрюль», который устроили в 1857-м году недовольные условиями труда и зарплатой работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке. Женщины в то время работали до 16 часов в сутки (требовали — 10) и получали за это сущие гроши (в 10 раз меньше мужчин).

Идею феминистского праздника подхватили в 20-м веке. 8-го марта 1908-го года больше 15 тысяч женщин вышли на улицы Нью-Йорка под лозунгами с требованиями о равноправии. Они требовали одинаковых c мужчинами условий оплаты и избирательного права. Смелые и решительные, они добились своего. Вплоть до 1913-го года национальный женский День отмечали в последнее воскресенье февраля.

В этот момент на авансцене истории праздника 8-го марта появляется знаменитая коммунистка Клара Цеткин. На Второй Международной социалистической женской конференции в Копенгагене вместе с Розой Люксембург она предложила учредить международный женский день. Правда, революционерки совсем не планировали, что торжество станет таким «приторным», а мужчины будут на рассвете занимать очереди в цветочные магазины. По идеи Цеткин в этот день женщины должны устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. Только вот дату, постоянно меняли: 19 марта, 12 марта, 9 марта… В Российскую империю, частью которой тогда была Украина, волна женских забастовок докатилась 23 февраля (8 марта — по новому стилю) — на защиту своих прав вновь встали текстильщицы, устроившие шествие по Невскому проспекту под девизом «Хлеба и мира». В 1921 году в память об их участии в демонстрациях и учредили Международный женский день. Спустя полвека он признан ООН как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. С течением времени изменилась и философия торжества — его революционное, боевое звучание сошло на нет, уступив место идее женственности и любви.

8 марта объявлен национальным выходным лишь в некоторых странах, в том числе бывших республиках Советского Союза. В Узбекистане его называют Днем матери. В Армении перенесли на 7 апреля как День материнства и красоты.