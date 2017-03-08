Как отмечают 8 марта в других странах?

8 марта принято называть международным женским днем. Но празднуют ли его по всему миру так, как это принято у нас? Все мы, конечно же, знаем, как отмечают 8 марта у нас. А как отмечают праздник в других странах?

Германия

В этой стране 8 марта праздником, в привычном для нас понимании, не является. Выходного дня и широких празднеств, как в нашей стране – в этот день нет. В Германии же 8 марта отмечают только в Восточной части страны. И раньше, в то время как немцы из Восточной Германии поздравляли женщин, в Западной о таком празднике даже не слышали. После воссоединения двух Германий 8 Марта получило некоторое распространение в стране. Но широко отмечать этот день у западных немцев традицией так и не стало, а у восточных немного подзабылось. И несмотря на то что в СМИ упоминают о 8 марта все-таки как о Международном женском дне, чествуют женщин в Германии в День матери, который отмечается в мае. В этот день женщины-матери освобождаются своими родными от всех домашних занятий.

Италия

Для итальянцев 8 марта очень дорогой и волнующий сердце праздник. В этот день итальянки ходят не только на различные демонстрации, но как и во всем мире, они получают поздравления, комплименты и подарки. В этот день, многие культурные учреждения также стремятся сделать женщинам подарки. На всех улицах целый день продают невообразимое количество цветов, любой мужчина может поздравить коллег, родственниц и своих возлюбленных прекрасными букетами.

Польша

В этот день мужчины, юноши и мальчики не забывают о женщинах, девушках и девочках. В продаже появляются первые весенние цветы – тюльпаны, нарциссы. Некоторые считают, что это коммунистический праздник и поэтому не следует его отмечать. Но на них, как правило, никто не обращает внимания. Как и в Германии, этот день у них рабочий.

Франция

8 марта во Франции широко не отмечается. Этот день у них рабочий. Хотя и упоминается в средствах массовой информации как Международный женский день. Отмечают этот праздник только коммунисты и другие левые. Чествуют же женщин французы в мае, в День матери. Интересно, что к молодым девушкам этот праздник не имеет никакого отношения. Их поздравляют 14 февраля, как и в других странах. 8 марта периодически проходят различные семинары, манифестации, конференции по правовым вопросам женщин. И поэтому многие организации этот праздник считают своим.

Монголия

В Монголии женщины – это символ хранительницы очага и семейного счастья, и потому к ним относятся с большим уважением. Но современный мир ставит перед ними новые задачи, и с каждым годом все большее представительниц женского населения участвует в общественно-политической жизни страны. Правительство Монголии предложило праздновать женский день 1 июня как «День материнства и детства», но все равно, граждане страны упорно продолжают отмечать его именно 8 марта. Хотя официально этот день выходным не считается.

Япония

В Японии этот праздник отмечают третьего марта и именуют День девочек. Вообще, девушек в этой стране любят: имеется еще день, который отведен им – 15 ноября, однако, поздравляют не всех, а только трех- и семилетних детишек. Их наряжают в яркие кимоно, делают старинные прически, румянят им щеки и ведут в храм, с целью помолиться о крепком здоровье и благополучии.

Вьетнам

В этой стране женщин принято поздравлять уже две тысячи лет. Только раньше этот праздник назывался День памяти сестер Чынг. Это были храбрые девушки, которые принимали участие в войне. Когда их войско попало в окружение, девушки бросились в реку, чтобы не сдаваться в плен. После победы социализма во Вьетнаме День памяти сестер Чынг плавно перешел в 8 марта.

Китай

Очень незаметно проходит для китайцев праздник 8 марта. Разве что старые революционерки получают официальные поздравления. К тому же здесь не принято дарить кому бы то ни было срезанные цветы, поэтому покупкой букетов накануне этого дня в Пекине заняты только иностранцы. В это время уже можно купить розы, нарциссы и некоторые другие цветы.