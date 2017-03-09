Международный комитет Красного Креста собирается расширить миссию на Донбассе

Международный комитет Красного Креста ведет переговоры по обе стороны линии соприкосновения относительно расширения своей миссии на Донбассе, заявил журналистам президент МККК Питер Маурер. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Это мой четвертый визит сюда также для того чтобы обсудить с местными властями в Луганске, Донецке, а также в Киеве, чтобы расширить нашу операцию в Украине», — заявил он.

Питер Маурер отметил, что гуманитарная ситуация в Донбассе снова очень сложная.

«Мы снова наблюдаем конфликт в последние пару недель. Множество людей переехало, множество людей потеряли работу, жизнь и крышу над головой. Экономика страдает и человеческие жизни страдают и это очень важно, чтобы мы можем расширить свою гуманитарную операцию на Донбассе по обе стороны линии разграничения», — сказал он.

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