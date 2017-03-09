Вода от ДФС уже поступает в Авдеевку

Донецкую фильтровальную станцию подключили к электроснабжению.

Насосные агрегаты ДФС запущены в работу в 16.45. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса». Вечером Авдеевка уже была с водой.

В то же время сообщается, что на некоторых участках трубопровода есть повреждения — доступа у ремонтных бригад к ним пока нет.

Как сообщалось ранее, ДФС была обесточена 5-го марта, проработав всего сутки. До этого Донецкая фильтровальная станция была обесточена с 24-го февраля.