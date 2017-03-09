Сколько государственных средств использовали на президента Порошенко и его команду: впечатляющие суммы

Расходы Государственного управления делами по обслуживанию и организационное, материально-техническое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента и Администрации президента составили около 457 миллионов 962 тысяч гривен из бюджета в 2016-м году.

Об этом говорится в отчете Госуправления делами за минувший год.

Среди наибольших затрат – обеспечение деятельности президента, Администрации и других вспомогательных органов (126,1 млн. грн.) и на перевозки высших должностных лиц государства авиатранспортом (122,7 млн. грн.).

82,62 млн. грн. потратили на обеспечение услугами автомобильного и водного транспорта президента, главы Администрации и руководителей других государственных органов. Функционирование государственных резиденций, содержание административных и хозяйственных объектов, предназначенных для размещения и обслуживания президента и других государственных органов, аппаратов, созданных для осуществления его полномочий обошлось в 54,54 млн. грн. из государственного бюджета.

В 33 млн. грн. обошлись заграничные визиты Петра Порошенко. Организационное, материально-техническое, медицинское и другое обеспечение проведения официальных мероприятий с участием главы государства стоило 10,2 млн. гривен.

На организацию и проведение представительских мероприятий израсходовано 8 млн. грн., на подготовку визитов президента за границу – еще 7,8 млн. грн. Обеспечение в пределах Украины перевозок авиационным транспортом официальных делегаций во главе с президентом стоило пять миллионов гривен.

Также 3,4 млн. грн. потратили на осуществление полномочий постоянным представителем президента в Крыму (Херсон), 2,4 млн. грн. – на выполнение функций по информатизации, 1,7 млн. грн. – на командировки за границу работников Администрации и Госуправления делами.

Самые низкие статьи расходов – осуществление мероприятий по ликвидации Государственного фонда содействия местному самоуправлению (349 тысяч гривен) и выплата государственной пошлины (20,6 тысяч гривен).

Всего в 2016-м году произошло 261 официальное мероприятие с участием президента Порошенко (в среднем, каждое такое мероприятие обошлось в 39, 2 тысяч гривен). Также глава государства совершил 25 официальных визитов за границу (средние расходы, связанные с одной зарубежной поездкой, составили 1,3 млн. грн.).

24 канал