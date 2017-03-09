Фронтовая Горловка: продолжает «работать» артиллерия

8 марта не стало поводом для перемирия — боевые действия в окрестностях города велись по схожему с предыдущими днями сценарию — до наступления темноты неинтенсивно, а затем — по нарастающей.

В течение среды периодически побахивала вся северная сторона. Во второй половине дня, еще в светлое время суток, в районе Гольмовского было слышно стрелковое, со стороны Майорска и Светлодарска периодически доносились мощные раскаты.

Ситуация обострилась после 19 час. по местному времени. Позиционные бои завязались на западе (от юга до севера). Сначала это были лишь перестрелки, но вскоре загремело тяжелое. В соседнем от Горловки Торецке на окраинах некоторое время грохотали разрывы, но затем интенсивность снизилась. Позднее, «проснулся» север.

К полуночи ситуация не изменилась и наиболее горячо было в направлении Широкой Балки, где продолжался бой, кроме того на западе местные жители по прежнему слышали как исходящие, так и прилеты. Ночью здесь фиксировались перепады напряжения, а некоторые жилмассивы и вовсе остались без воды и света.

Позднее, стало известно, что ночью на северной окраине города от обстрелов пострадали три дома, повреждена ЛЭП. Днем ранее, в ночь с 7 на 8 марта, в Бахмутке (подконтрольной Украине части Зайцево) в результате обстрела были повреждены и разрушены девять домов.

Кроме того, под Горловкой, а точнее в районе Зайцево — на дороге Майорск-Жованка, из крупнокалиберного вооружения был расстрелян автомобиль с украинскими волонтерами. Ранены два человека — женщина и водитель.