Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 10-го марта, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 7 до 8 час. и с 17 до 18 час. без воды останутся абоненты ж/м Строителей, Комсомольский, Комарова, Гагаринский, а также части Центрально-Городского района (ж/м Короленко, Победы, 245-й квартал).

С 9 до 16 час. водоснабжение будет отключено в ж/м Короленко, а также на ул.Малая Кирова и Нестерова (от ул.Гагарина до Герцена).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 7 до 17 час. будет прекращена подача электроэнергии в ж/м ш-ты Ленина и Нижний хутор, а с 7.30 до 8 час. и с 16 час. до 16.30 будет кратковременно прекращена подача электроэнергии в ж/м Комсомольский, Строителей, 245-й квартал, Гагаринский, Комарова, Ртутный, Мичуринский, Металлобаза, Победа, Короленко, Гольмовский, Бессарабка.