В «МТС Украина» просят не верить слухам о прекращении работы

Как сообщили в пресс-службе мобильного оператора, «МТС Украина» не планирует прекращать работу на востоке.

Компания продолжает работать на Донбассе и на сегодняшний день поддерживает работоспособность объектов связи в Донецкой и Луганской областях. Возможные сложности в этих областях могут возникать у абонентов в связи с отсутствием электроэнергии в некоторых населенных пунктах или повреждением оборудования.

В компании просят не верить безосновательным слухам о прекращении работы мобильной связи на востоке, которые появляются в последнее время.