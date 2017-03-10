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В «МТС Украина» просят не верить слухам о прекращении работы

Пятница, 10 марта, 2017

Как сообщили в пресс-службе мобильного оператора, «МТС Украина» не планирует прекращать работу на востоке.

Компания продолжает работать на Донбассе и на сегодняшний день поддерживает работоспособность объектов связи в Донецкой и Луганской областях. Возможные сложности в этих областях могут возникать у абонентов в связи с отсутствием электроэнергии в некоторых населенных пунктах или повреждением оборудования.

В компании просят не верить безосновательным слухам о прекращении работы мобильной связи на востоке, которые появляются в последнее время.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 7 марта в Донецкой области работало 87% объектов сети «МТС Украина» и 84% – в Луганской области. За прошедший период восстановлено 32 объекта, из них 19 – в Донецкой области, 13 – в Луганской.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с проведением боевых действий у некоторых абонентов возможны трудности со связью на следующей территории Луганской области: связь частично отсутствует в некоторых районах Луганска, Стаханова, Первомайска, Красного Луча, Антрацита и частично в Лутугинском, Перевальском, Славяносербском, Свердловском, Краснодонском, Станичнно-Луганском районах; а также Донецкой области: связь частично отсутствует в некоторых районах Донецка, Дебальцево, Докучаевска, Енакиево, Горловки, Макеевки и частично в Марьинском, Новоазовском, Артемовском, Волновахском и Ясиноватском районах.

Основной причиной ограничений связи является отсутствие электропитания на оборудовании, а также отсутствие доступа к ряду объектов в зоне боевых действий для проведения аварийных работ или пополнения запаса горючего на альтернативных источниках питания. В связи с этим могут наблюдаться перебои со связью в населенных пунктах в Луганской и Донецкой областях.

Специалисты «МТС Украина» делают все возможное для восстановления связи в населенных пунктах на востоке Украины. В технических центрах компании организовано круглосуточное дежурство, мониторинг состояния сети осуществляется на постоянной основе, поэтому большую часть «внештатных» ситуаций на сети удается решить оперативно, без ограничения предоставления услуг. С учетом запрета на ночные восстановительные работы в зоне боевых действий, восстановление связи, происходит в режиме удаленного управления сетью, если есть такая возможность.

Учитывая обстоятельства, которые сложились по независящим от компании причинам, представители «МТС Украина» просят абонентов с пониманием отнестись к трудностям в использовании услугами связи, возникающие в этих областях.



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