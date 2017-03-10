Джигурда получил паспорт «ДНР»

В Донецке российскому шоумену вручили паспорт самопровозглашенной республики.

В четверг, 9 марта, Никита Джигурда получил паспорт гражданина «ДНР». Любопытно, что на это ему потребовалось лишь несколько часов.

Только утром он подал необходимые по процедуре документы на получение паспорта в миграционную службу МВД ДНР, а уже после обеда средства массовой информации растиражировали снимок Джигурды с новым паспортом.

«Я горжусь тем, что стал гражданином ДНР», — заявил артист.

В то же время немало сторонников «ДНР» негативно восприняли эту новость, вспоминая актеру недавнюю поддержку Майдана.