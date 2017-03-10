На КПВВ под Горловкой пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

Вчера, 9 марта, на контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники Краматорского отряда предотвратили незаконную перевозку табачных изделий через линию разграничения.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, мужчина двигался на автомобиле «Мерседес Спринтер». Во время осмотра машины, на которой он следовал из Горловки в Бахмут, пограничный наряд обнаружил 15 тысяч пачек сигарет в конструктивных особенностях транспортного средства.

Сигареты разных марок без акциза были скрыты под обшивкой салона и в нижней нише багажного отделения.

Предварительная стоимость найденных табачных изделий достигает 300 тысяч гривен.

Нарушитель и товар переданы представителям ГФС.