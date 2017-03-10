ДТЭК остановил добычу угля в шахтах на неподконтрольной части Донбасса

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК, которые расположены на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, приостановили добычу угля. Об этом сообщил представитель пресс-службы «ДТЭК Энерго».



«Угледобывающие предприятия «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» приостановили добычу», — сообщил он.

С 13 февраля практически полностью заблокировано ж/д сообщение через линию разграничения, в результате чего добываемый на неконтролируемой территории уголь не может поставляться на украинские ТЭС.

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