Фронтовая Горловка: ночью под минометным огнем был север

Без света остались почти 2,5 тысячи частных и десятки многоквартирных домов, а также две котельные.
Пятница, 10 марта, 2017
Этой ночью под обстрел попала северная часть Горловки — Зайцево и часть Никитовского района.
В результате боевых действий два дома разрушено, еще три — повреждены. Прилеты были зафиксированы на ул.Полетаева, Воскресенского и Национальной
Пострадавших среди мирных жителей, к счастью, нет.
Кроме того, стали известны печальные последствия боевых действий в Донецке. Ночью, 10 марта, из-за обстрелов энергоснабжения лишилась часть Петровского района.