Фронтовая Горловка: ночью под минометным огнем был север

Этой ночью под обстрел попала северная часть Горловки — Зайцево и часть Никитовского района.

В результате боевых действий два дома разрушено, еще три — повреждены. Прилеты были зафиксированы на ул.Полетаева, Воскресенского и Национальной

Пострадавших среди мирных жителей, к счастью, нет.

Кроме того, стали известны печальные последствия боевых действий в Донецке. Ночью, 10 марта, из-за обстрелов энергоснабжения лишилась часть Петровского района.