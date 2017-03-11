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Фронтовая Горловка: артиллерию слышно с утра. В Гольмовском ранен местный житель

Суббота, 11 марта, 2017

В пятницу стрелять начали с самого утра, а затем боевые действия продолжились уже вечером.

Как сообщили местные жители, 10 марта некоторое время достаточно громко «гупало» тяжелым еще в первой половине дня. Однако некоторые пользователи в соцсетях утверждали, что это «учения на полигоне». Около полудня очевидцы рассказывали о плотном стрелковом бое на севере, по их мнению, там же применялся и танк.

После наступило затишье, но к 18 час. все начало разгораться с новой силой. Опять неспокойно было на севере, где поначалу грохотали лишь крупнокалиберное и гранатометы. Чуть позже с этой стороны были слышны тяжелые раскаты, но отдаленно.
Аналогично ситуация складывалась и на юго-западе, где кроме того происходили возгорания (по всей видимости горела трава).

Настоящий кошмар в стороне от Жованки (Зайцево) до Гольмовского начался после 20 час. Частный сектор попал под обстрел. В некоторых домах от близких разрывов вылетели оконные стекла, а в Гольмовском повреждения получили три дома. Не обошлось без пострадавших — в результате обстрела был ранен мужчина 1957 г. р. На данный момент медики оценивают его состояние как стабильное.

Кроме того, двое мирных жителей были ранены в Ясиноватой, на южных окраинах которой пострадали мужчина 1952 г.р. и девушка 1998 г.р.

Также под обстрел попал пригород Донецка — поселок Трудовские.  Здесь повреждены два частных дома, один из которых полностью сгорел. По некоторым данным, в Киевском районе один боеприпас прилетел на хоздвор шахты Засядько, а также повреждения получил один жилой дом.

 

 



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