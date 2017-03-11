Авдеевка снова под обстрелом, в городе нет света

Сегодня, 11 марта, около 14.30 в результате обстрелов вновь перебита линия электропередачи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ДонОГА Павел Жебривский.

«Без электроэнергии остались город, коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция», — говорится в сообщении.

Сейчас по уже выработанному алгоритму подключаются жизненно важные объекты города к альтернативному энергопитанию. В СЦКК подана заявка на восстановительные работы на ЛЭП.

Информацию об обесточивании ДФС подтвердили и в компании «Вода Донбасса».

Тем временем, в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщили, что сегодня днем под обстрел попали жилые кварталы Авдеевки — снаряды попали в два пятиэтажных дома. В одном из них повреждена крыша, а во втором разрушена квартира на 5-м этаже. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.