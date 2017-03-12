В.Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции Украины

Представление о назначении внес начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя главы Нацполиции», — сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Теперь Аброськину придется совмещать две должности — несмотря на назначение, он остается начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.