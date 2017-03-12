В результате взрыва в Угледаре погиб подросток

Предварительно установлено, что в руках у мальчика взорвалась граната, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Трагедия произошла около 14 час. Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки школьника с травмами от взрыва без признаков жизни. Личность погибшего установлена. Ученик 7-го класса возвращался домой с занятий в школе искусств.

Позднее стало известно, что двое мальчиков нашли предмет, похожий на гранату. Старший решил, что это зажигалка и начал раскручивать ее, чтобы заглянуть внутрь, а 10-летний Дима уговаривал его этого не делать. Не получилось… Тогда младший ребенок отвернулся и пошел в сторону, а когда услышал взрыв — побежал домой.

Стоит отметить, что в регионе с 4-го марта проходит спецоперация, направленная на выявление с нелегальным оборотом оружия. В ходе проверок уже обнаружено 460 единиц опасных предметов, из них – 13 гранат.

Днем ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в Харцызске погибла женщина.