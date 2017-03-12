Тяжелое вооружение применяют все чаще

На минувшей неделе наблюдалось ухудшение ситуации на линии разграничения. Об этом заявили в ОБСЕ.

Как рассказал замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, обстрелов из тяжелого вооружения стало больше почти в два с половиной раза.

Также он отметил, что зафиксировано около 400 случаев использования реактивных систем залпового огня, что не может не беспокоить.

«Это не особо прицельное оружие, от использования его страдает мирное население», — подчеркнул Хуг.

Наиболее «горячими точками» остаются район Авдеевка-Ясиноватая-аэропорт (25% всех нарушений прекращения огня), район Попасная-Первомайск-Троицкий (20 %), Мариуполь (20%), район Светлодарска (15 %) и Горловка (10% нарушений).