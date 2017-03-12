Топ-5 самых опасных химических заводов в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа

После заявления экспертов ООН об угрозе химической катастрофы из-за продолжения боевых действий, журналисты решили выяснить, какие предприятия несут наибольший риск для людей. Донбасс буквально напичкан промышленными объектами, которые могут стать источником техногенной катастрофы, но выделены пять самых опасных предприятий зоны АТО.

1. Донецкая фильтровальная станция

На первом месте находится ДФС, которая расположена «на нейтральной полосе» между Авдеевкой и Ясиноватой и длительное время остается в эпицентре боевых действий. Здесь на складах хранится хлор, который может оказаться чрезвычайно токсичным в случае его утечки в результате попадания снаряда (на основе хлора делают химическое оружие, которое применялось еще в Первую мировую войну).

Кстати, именно об этой опасности предупреждали эксперты ООН, подчеркнув, что 24-го февраля 2017-го года снаряды попали в хранилище, где хранилось более 7 тонн газа хлорина. Речь шла именно о Донецкой фильтровальной станции. И только по случайности контейнеры тогда не пострадали.

Однако, если «случайность» повернется в другую сторону, то газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в активной форме, могут стать причиной массовых отравлений. В самом легком случае у пострадавших может наблюдаться першение в горле, тошнота, кашель и головная боль. Но при сильном отравлении пары хлора могут обжечь дыхательные пути и привести к быстрой смерти в результате отека легких.

2. Авдеевский коксохимический завод

Крайне небезопасным является и производство на Авдеевском коксохимическом производстве (здесь, к слову, работает 6 тысяч человек), который тоже оказался в «горячей точке» донбасской войны и расположен на территории, подконтрольной Украине.

Уже многие месяцы предприятие балансирует на грани экологической и техногенной катастрофы. Из-за обстрелов постоянно возникают сложности с электроснабжением завода. Кроме того, в случае полной остановки коксового производства на АКХЗ может произойти залповый сброс неочищенных промышленных вод предприятия с содержанием вредных и ядовитых веществ (аммиака, фенолов, роданидов, смолы и др.), в сотни раз превышающих нормы предельно допустимых сбросов. Результаты для населения могут быть плачевными — острое отравление и в перспективе раковые заболевания.

А если снаряды попадут в работающие цеха АКХЗ, то возможна настоящая беда. Экологи говорят, что кокс получают в специальных батареях, где без доступа воздуха нагревают уголь. Образуется очень много летучих продуктов, бензопиренов. Они дают острое отравление, в перспективе — раковые заболевания.

3. Донецкий казенный завод

Третье место в антирейтинге мы отвели Донецкому казенному заводу химических изделий (ДКЗХИ), который неоднократно подвергался очень сильным обстрелам. ДКЗХИ расположен в Донецке, который контролируется «ДНР».

Самого завода как такового нет — еще до войны предприятие, производившее боеприпасы и оружие и расположенное на нескольких десятках гектаров, распалось на небольшие фирмочки, производственные площади которых оказались разбросаны по всей территории. В 2014 году после начала боевых действий территорию завода заняли сепаратисты. Здесь они устроили склады боеприпасов. Однако, после нескольких масштабных ударов по территории бывшего завода, склады были ликвидированы или перевезены в другое место.

Однако, главную опасность для жителей региона представляют не склады с боеприпасами, а ядерный могильник, который расположен на территории Донецкого завода и сооружен в 1958 году. Здесь перезахоронены 400 кубометров отходов, размещенных в 150 контейнерах. Еще в 1997 году в результате проверки оказалось, что могильник разгерметизирован – осела одна из плит, появилась трещина, которую тогда же залили бетоном. Однако, в последние пару десятков лет вопрос могильника даже не поднимался.

И если в него попадет снаряд, это может грозить региону реальной ядерной катастрофой. Для населения это грозит массовым отравлением, генетическими и раковыми заболеваниями. В то же время, эксперты говорят о том, что сама площадь могильника невелика и попасть в него довольно сложно: 10 м в ширину, 20 м в длину и 3 м в глубину, объем 600 кубометров. Железобетонные плиты покрыты гидроизоляционным слоем – рубероидом, смолой, цементно-асфальтной стяжкой.

4. Дзержинский фенольный завод

Еще один очень опасный объект — Дзержинский фенольный завод, расположенный в районе Новгородского (на западе от Горловки), который находится на линии разграничения на территории, контролируемой украинскими властями. На заводе, который расположен в очень нестабильной зоне, уже были пожары в результате попадания снарядов: например, в 2014-м году здесь горели очистные сооружения.

Это предприятие химической промышленности, единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья, как побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля. И, если взрыв произойдет на самом заводе, то загрязнению будет подлежать не только территория вокруг близлежащего города Торецка (бывший Дзержинск), но и Горловки, Енакиево, Донецкой агломерации.

В начале этого года первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг обратил внимание, что опасность представляет и хранилище химических отходов фенольного завода. «Оно зажато между позициями сторон только за 400 метров друг от друга», — сообщил он. По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь «в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена».

5. «Стирол»

На пятое место мы поставили химический гигант «Стирол» в Горловке (подконтрольная «ДНР»), на котором в период работы находились резервуары аммиака, серной кислоты, а также запасы селитры, карбамида и другой опасной продукции. По словам руководства предприятия, а также самих работников, запасы аммиака и удобрений с завода давно вывезли. Сейчас предприятие не работает.

Однако, оставался технический аммиак в спецтрубопроводе, авария на котором не менее опасна. Аммиак и концентрированная серная кислота (также есть на заводе) образуют газовое облако. Все, кто под него попадают, получают ожоги дыхательных путей. К тому же, если снаряды просто попадут в пустые заводские здания, склады и мощности, которых на предприятии очень много, все равно возникнет угроза появления отравляющего облака. Последствиями этого могут стать сильнейшие химические ожоги и смерть.

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