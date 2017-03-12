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В «ДНР» определили категории получателей оставшихся наборов фонда «Поможем»

Воскресенье, 12 марта, 2017

В «ДНР» рассказали кто получит продуктовые наборы, сформированные из остатков гуманитарной помощи фонда «Поможем».


Получателями помощи из имеющихся на складах фонда «Поможем» остатков будут инвалиды І, ІІ групп, граждане пожилого возраста, находящиеся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а также участники боевых действий и инвалиды ВОВ.

Ранее сообщалось, что 28 стационарных пунктов выдачи помощи гуманитарного штаба Рината Ахметова на подконтрольной «ДНР» территории, в т.ч. в Горловке, остановили свою работу.



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