Что можно перевозить через линию разграничения: новый Порядок от Кабмина

Кабинет министров Украины опубликовал Постановление №99 об «Утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО».

Постановление вступило в силу со дня его опубликования. С 14 марта 2017 г. вступит в силу Порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО (далее – «Порядок»), а с 4 апреля 2017 г. — п. 9. Порядка, который касается перемещения физическими лицами товара в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом и п. 31 Порядка касательно расположения гуманитарно-логистических центров, порядка осуществления торговой деятельности, правила торгового обслуживания и предоставления услуг в гуманитарно-логистических центрах.

Для того, чтобы Порядок «заработал» полностью:

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) должно утвердить:

Перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товара, который перемещается физическими лицами в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом через линию соприкосновения. Перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товаров, перемещаемых в /из гуманитарно-логистических центров. Определить перечень гуманитарных площадок (места, куда будут доставляться гуманитарные грузы, предназначенные для ввоза на неподконтрольную территорию), согласовать с Госпогранслужбой, ГФС и Национальной полицией перечень таких площадок и опубликовать на своем сайте.

Руководитель АТО должен утвердить:

Перечень дорожных коридоров, контрольных пунктов въезда / выезда, контрольных пунктов въезда / выезда на железной дороге. Границы территории контрольного пункта въезда / выезда на железной дороге и контрольного пункта въезда / выезда. Место расположения гуманитарно-логистических центров. Форму контрольного талона (документ для внутренней проверки прохождения контроля транспортными средствами между линией столкновения и контрольным пунктом въезда/выезда и обратно).

Государственная фискальная служба Украины должна утвердить:

форму заявления о включении субъекта хозяйствования в перечень те, кто осуществляет перемещение товаров через линию соприкосновения, а также перечень документов для такого включения и электронные адреса для подачи заявления и документов.

Условно Порядок можно разделить на нормы, которые регулируют:

Перемещение товара физическими лицами. перемещение товара субъектами хозяйствования (ФЛП или юридические лица).

Для физических лиц уже установлены следующие правила:

Перемещение товара в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом. Перемещение товара исключительно через контрольные пункты въезда / выезда в пределах дорожных коридоров. Запрет на перемещение товаров за пределами контрольных пунктов въезда / выезд. По решению руководителя АТО в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения.

И как писалось выше, что именно возможно будет перевозить через линию соприкосновения, и в каких объемах и количествах, пока в разработке.

Для субъектов хозяйствования уже установлены следующие правила:

Включение в перечень тех субъектов, которым разрешено перемещать товары через линию соприкосновения. Принимает такое решение ГФС и перечень субъектов публикует на своем сайте. Местонахождение (соответственно налоговой учет) на подконтрольной государственной власти территории Украины. Отсутствие задолженности по уплате налогов перед государственным и местными бюджетами. Проводят расчеты с использованием исключительно внутригосударственной платежной системы. Имеют единый цикл производства, реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг стоимостного характера на территории Украины (кроме АР Крым и. г. Севастополя) и на неподконтрольной территории.

Разрешенные к перемещению товары:

пищевые продукты в определении Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;

лекарственные средства в определении Закона Украины «О лекарственных средствах» и изделий медицинского назначения, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;

товары и продукция (в том числе, обеспечивающие функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением МТОТ и Минэкономразвития.

Субъекта хозяйствования не включат в перечень и не разрешат перемещать товары:

Если от правоохранительных органов поступит информация, что товар может быть использован с целью осуществления террористической деятельности или совершение иного преступления, или о причастности владельца или получателя товара к незаконным вооруженным (военизированным) формированиям, или об использовании средств за поставленный товар с целью финансирования терроризма. При наличии информации о нарушении получателем и/или поставщиком товара бюджетного, налогового и/или таможенного законодательства. В случае отсутствие владельца и/или получателя товара по адресу, содержащемуся в сведениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, или наличие других обстоятельств, которые делают невозможным установление местонахождения владельца и / или получателя товара. Предоставление недостоверной информации о заявителе и/или товаре.

Порядком также установлено, что на контролируемой территории в районе проведения АТО существуют площадки, на которых осуществляется розничная и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой и обувью, бытовой химией, а также предоставление услуг, гуманитарной и благотворительной помощи (гуманитарно-логистические центры).

Гуманитарно-логистические центры создаются и обустраиваются на контролируемой территории между контрольным пунктом въезда / выезда и линией соприкосновения. Место расположения гуманитарно-логистических центров утверждается руководителем АТО. Порядок осуществления торговой деятельности, правила торгового обслуживания и предоставления услуг в гуманитарно-логистических центрах определяются областными военно-гражданскими администрациями. Перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товаров, перемещаемых в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения, определяются МТОТ (пока не определены). Контрольные мероприятия по перемещению товаров в /из гуманитарно-логистических центров осуществляют должностные лица ГФС. Материально-техническое и другие виды обеспечения гуманитарно-логистических центров, а также организация их охраны возлагаются на областные военно-гражданские администрации.

Порядком также устанавливаются правила перемещения гуманитарных грузов на неподконтрольную территорию и правила перемещение товаров железнодорожным транспортом, которые больше касаются юридических лиц, нежели физических лиц.