Что можно перевозить через линию разграничения: новый Порядок от Кабмина

Кабинет министров Украины опубликовал Постановление №99 об «Утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО».
Постановление вступило в силу со дня его опубликования. С 14 марта 2017 г. вступит в силу Порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО (далее – «Порядок»), а с 4 апреля 2017 г. — п. 9. Порядка, который касается перемещения физическими лицами товара в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом и п. 31 Порядка касательно расположения гуманитарно-логистических центров, порядка осуществления торговой деятельности, правила торгового обслуживания и предоставления услуг в гуманитарно-логистических центрах.
Для того, чтобы Порядок «заработал» полностью:
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) должно утвердить:
- Перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товара, который перемещается физическими лицами в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом через линию соприкосновения.
- Перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товаров, перемещаемых в /из гуманитарно-логистических центров.
- Определить перечень гуманитарных площадок (места, куда будут доставляться гуманитарные грузы, предназначенные для ввоза на неподконтрольную территорию), согласовать с Госпогранслужбой, ГФС и Национальной полицией перечень таких площадок и опубликовать на своем сайте.
Руководитель АТО должен утвердить:
- Перечень дорожных коридоров, контрольных пунктов въезда / выезда, контрольных пунктов въезда / выезда на железной дороге.
- Границы территории контрольного пункта въезда / выезда на железной дороге и контрольного пункта въезда / выезда.
- Место расположения гуманитарно-логистических центров.
- Форму контрольного талона (документ для внутренней проверки прохождения контроля транспортными средствами между линией столкновения и контрольным пунктом въезда/выезда и обратно).
Государственная фискальная служба Украины должна утвердить:
- форму заявления о включении субъекта хозяйствования в перечень те, кто осуществляет перемещение товаров через линию соприкосновения, а также перечень документов для такого включения и электронные адреса для подачи заявления и документов.
Условно Порядок можно разделить на нормы, которые регулируют:
- Перемещение товара физическими лицами.
- перемещение товара субъектами хозяйствования (ФЛП или юридические лица).
Для физических лиц уже установлены следующие правила:
- Перемещение товара в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом.
- Перемещение товара исключительно через контрольные пункты въезда / выезда в пределах дорожных коридоров.
- Запрет на перемещение товаров за пределами контрольных пунктов въезда / выезд.
- По решению руководителя АТО в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения.
И как писалось выше, что именно возможно будет перевозить через линию соприкосновения, и в каких объемах и количествах, пока в разработке.
Для субъектов хозяйствования уже установлены следующие правила:
- Включение в перечень тех субъектов, которым разрешено перемещать товары через линию соприкосновения. Принимает такое решение ГФС и перечень субъектов публикует на своем сайте.
- Местонахождение (соответственно налоговой учет) на подконтрольной государственной власти территории Украины.
- Отсутствие задолженности по уплате налогов перед государственным и местными бюджетами.
- Проводят расчеты с использованием исключительно внутригосударственной платежной системы.
- Имеют единый цикл производства, реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг стоимостного характера на территории Украины (кроме АР Крым и. г. Севастополя) и на неподконтрольной территории.
Разрешенные к перемещению товары:
- пищевые продукты в определении Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;
- лекарственные средства в определении Закона Украины «О лекарственных средствах» и изделий медицинского назначения, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;
- товары и продукция (в том числе, обеспечивающие функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением МТОТ и Минэкономразвития.
Субъекта хозяйствования не включат в перечень и не разрешат перемещать товары:
- Если от правоохранительных органов поступит информация, что товар может быть использован с целью осуществления террористической деятельности или совершение иного преступления, или о причастности владельца или получателя товара к незаконным вооруженным (военизированным) формированиям, или об использовании средств за поставленный товар с целью финансирования терроризма.
- При наличии информации о нарушении получателем и/или поставщиком товара бюджетного, налогового и/или таможенного законодательства.
- В случае отсутствие владельца и/или получателя товара по адресу, содержащемуся в сведениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, или наличие других обстоятельств, которые делают невозможным установление местонахождения владельца и / или получателя товара.
- Предоставление недостоверной информации о заявителе и/или товаре.
Порядком также установлено, что на контролируемой территории в районе проведения АТО существуют площадки, на которых осуществляется розничная и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой и обувью, бытовой химией, а также предоставление услуг, гуманитарной и благотворительной помощи (гуманитарно-логистические центры).
Гуманитарно-логистические центры создаются и обустраиваются на контролируемой территории между контрольным пунктом въезда / выезда и линией соприкосновения. Место расположения гуманитарно-логистических центров утверждается руководителем АТО. Порядок осуществления торговой деятельности, правила торгового обслуживания и предоставления услуг в гуманитарно-логистических центрах определяются областными военно-гражданскими администрациями. Перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товаров, перемещаемых в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения, определяются МТОТ (пока не определены). Контрольные мероприятия по перемещению товаров в /из гуманитарно-логистических центров осуществляют должностные лица ГФС. Материально-техническое и другие виды обеспечения гуманитарно-логистических центров, а также организация их охраны возлагаются на областные военно-гражданские администрации.
Порядком также устанавливаются правила перемещения гуманитарных грузов на неподконтрольную территорию и правила перемещение товаров железнодорожным транспортом, которые больше касаются юридических лиц, нежели физических лиц.
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