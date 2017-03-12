Фронтовая Горловка: гремело с обеда и до ночи. В Зайцево уничтожен частный дом

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

Первые сообщения о них в субботу появились после 13 час. Мощно и громко было на юго-западном направлении. Кроме того, некоторые пользователи соцсетей рассказали о грохоте в стороне полигона. Одни писали, что «ДНР» проводило учения, другие утверждали, что происходил подрыв боеприпасов.

Тем временем, позиционные бои на юго-западе не прекращались и позже стало слышно артиллерию. По некоторым данным, столкновения проходили на участке от Широкой Балки до Верхнеторецкого.

Затем, после относительного затишья, ближе к 19 час. по местному времени боевые действия возобновились с новой силой. В стороне Широкой Балки/Озеряновки многие могли наблюдать зарево, возможно, снова горела трава.

Постепенно бои сместились на запад и север от города, но это не значит, что на юго-западе все стихло. В районе Зайцево грохотало крупнокалиберное, очевидцы сообщали о плотных боестолкновениях. К ночи активизировалось и Светлодарское направление.

Позднее стало известно, что в многострадальном Зайцево в результате попадания на ул.Руднева сгорел частный дом.

Пострадали от боевых действий и жители окраин Ясиноватой — в Крутой Балке уничтожено два дома.