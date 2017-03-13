Фронтовая Горловка: бои гремели на севере и юго-западе

В воскресенье на окраинах города спокойно не было.

Первые сообщения о возобновлении боевых действий появились около полудня, когда горожане рассказали о нескольких мощных «бахах» на севере.

После 14 час. по местному времени очевидцы сообщили об очередном возгорании в стороне Широкой Балки, продолжался бой на участке Майорск-Жованка-Зайцево.

Вечером ситуация не изменилась — на указанных направлениях продолжались боестолкновения. В это время горловчане жаловались на перебои с мобильной связью, а также на перепады напряжения.

Около 19 час. местные жители утверждали, что на севере работал танк. Кроме того, применялись тяжелые минометы и другая бронетехника.

Позднее, интенсивнее стали бои на юго-западе, откуда также начали доноситься мощные раскаты, но отдаленно. Стихать начало лишь ближе к полуночи.

С утра на этих же направлениях снова начали стрелять…