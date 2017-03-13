В украинской Премьер-лиге завершились матчи 21-го тура.

Главной сенсацией стало поражение действующего чемпиона от «Звезды». В Кропивницком (бывший Кировоград) хозяева поля дважды забили с штрафных, а динамовцы так и не сумели наладить игру в атаке, толком не создав острых моментов у ворот соперника. Стоит отметить, что состояние газона оставляло желать лучшего, что, конечно же, было не в пользу более техничных киевлян.

В центральном матче тура «Шахтер» добыл волевую победу над «Зарей», идущей на третьем месте. В Харькове луганчане уже знали о поражении своего главного соперника и попытались улучшить турнирную ситуацию, добившись успеха в противостоянии с лидером и сократив отрыв от «Динамо». Однако, другого мнения были футболисты донецкого клуба. «Шахтер» был активнее и настойчивее, а потому забил именно он — на 26-й минуте передачу Марлоса точно замкнул Бернард. После перерыва номинальные хозяева смогли отыграться — розыгрыш углового завершился голом Харатина. Но на последних минутах горняки все же вырвали победу, причем принес ее бывший игрок «Зари» — Малышев, который замкнул навес Срны.

В турнирной таблице «Шахтер» опережает «Динамо» уже на 16 очков, «Заря» — по прежнему третья.

Остальные результаты тура: «Олимпик» — «Ворскла» — 3:2, «Черноморец» — «Сталь» — 0:1, «Александрия» — «Днепр» — 0:0, «Карпаты» — «Волынь» — 2:1.

Следующий тур по регламенту станет последним в первой части турнира, после чего команды будут разделены на две шестерки. Одна будет бороться за титул чемпиона (хотя тут уже все ясно), другая — за сохранение прописки в «вышке». В принципе, кто попал в состав сильнейших известно — это «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Александрия», донецкий «Олимпик» и «Черноморец». Идущая на 7-м месте «Ворскла» потеряла шансы как раз в субботнем противостоянии с «Олимпиком» и еще не сможет догнать одесситов, т.к. отстает от них на 4 очка.