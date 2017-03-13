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Авдеевка уже третьи сутки без электричества

Понедельник, 13 марта, 2017

В Авдеевке, которая 11 марта в очередной раз пострадала от обстрелов, по состоянию на утро 13 марта отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

12 марта сотрудники Донбасской топливно-энергетической компании провели обследование высоковольтной линии электропередач и выявили четыре разрыва. Решается вопрос о восстановлении электроснабжения при условии безопасности работников.

Как заявил глава ДонОГА Павел Жебривский, гарантии «режима тишины» в районе прифронтовой Авдеевки для восстановления поврежденных линий электропередач уже получены.

«С нашей стороны бригада электромонтажников в сопровождении взрывотехников ГСЧС, представителей СЦКК и миссии ОБСЕ готова в любую минуту выйти в район порыва на восстановление ЛЭП», – говорится в сообщении.

Теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохима. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от шести генераторов ГСЧС.



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