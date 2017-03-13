На КПВВ «Майорск» снова задержан мужчина, провозивший крупную сумму денег

На контрольном пункте въезда-выезда в Майорске пограничники обнаружили у гражданина 150 тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, деньги 28-летний мужчина вез в Горловку, спрятав их в сиденьях автомобиля. Нарушитель и выявленные средства переданы в Нацполицию для дальнейшего правового решения.

