Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 14-го марта, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 18 час. без воды останутся абоненты ж/м Бессарабка.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 12 час. будет прекращена подача электроэнергии в ж/м Кочегарка: ул.Марата, Артема, 1905-го года, Клубная, Лазо, Прорезная, Цветущая, Тургенева, Пелипенко, Островского, Лермонтова, Подольская, Митусова, Высоковольтная, пер.Глухой, Трубный.