 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: неспокойный понедельник

Вторник, 14 марта, 2017

С самого утра понедельника в окрестностях города были слышны боевые действия.

Местные жители сообщали о редких минометных выстрелах на юго-западе/западе. Из Новгородского напротив, заявили о нескольких прилетах. Чуть позднее, неспокойно стало и на северо-западе/севере. В дальнейшем, окраины продолжали не интенсивно и отдаленно шуметь практически до полудня, после чего наступило затишье.

Кроме того, горловчан беспокоил прогремевший в первой половине дня взрыв. По неподтвержденным данным, произошел он вблизи детской площадки в Центрально-Городском районе. Информации о возможных пострадавших нет.

Затем боевые действия возобновились около 17 час. по местному времени — практически одновременно зашумели юго-западное и северо-восточное направления. Вечером в стороне Широкой Балки небо снова озаряли вспышки. К ночи разгорелся бой на севере от Горловки, а стихать начало спустя час после полуночи.

Также снова неспокойно южнее (Еленовка/Докучаевск), севернее (Авдеевка/Ясиноватая) и западнее (Пески/Марьинка) Донецка.

Позднее стало известно, о пострадавших в результате обстрелов четырех жителях Донецка, получивших ранения в Куйбышевском районе. Здесь же были повреждены несколько домов. В Авдеевке была ранена женщина. Как оказалось, ранения волонтерка получила в ходе боевых действий в промзоне.

Кроме того, в понедельник попадал под огонь частный сектор в поселках Спартак и Таврическое.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования