Фронтовая Горловка: неспокойный понедельник

С самого утра понедельника в окрестностях города были слышны боевые действия.

Местные жители сообщали о редких минометных выстрелах на юго-западе/западе. Из Новгородского напротив, заявили о нескольких прилетах. Чуть позднее, неспокойно стало и на северо-западе/севере. В дальнейшем, окраины продолжали не интенсивно и отдаленно шуметь практически до полудня, после чего наступило затишье.

Кроме того, горловчан беспокоил прогремевший в первой половине дня взрыв. По неподтвержденным данным, произошел он вблизи детской площадки в Центрально-Городском районе. Информации о возможных пострадавших нет.

Затем боевые действия возобновились около 17 час. по местному времени — практически одновременно зашумели юго-западное и северо-восточное направления. Вечером в стороне Широкой Балки небо снова озаряли вспышки. К ночи разгорелся бой на севере от Горловки, а стихать начало спустя час после полуночи.

Также снова неспокойно южнее (Еленовка/Докучаевск), севернее (Авдеевка/Ясиноватая) и западнее (Пески/Марьинка) Донецка.

Позднее стало известно, о пострадавших в результате обстрелов четырех жителях Донецка, получивших ранения в Куйбышевском районе. Здесь же были повреждены несколько домов. В Авдеевке была ранена женщина. Как оказалось, ранения волонтерка получила в ходе боевых действий в промзоне.

Кроме того, в понедельник попадал под огонь частный сектор в поселках Спартак и Таврическое.