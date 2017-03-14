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Блокаду в Донбассе начали снимать силовики, протестующих задерживают

Вторник, 14 марта, 2017

Сотрудники СБУ задержали в зоне проведения АТО 43 человека с оружием.

Сначала о начале реализации силового варианта снятия блокады в Донбассе сообщили в «Штабе блокады торговли с оккупантами». На странице штаба в Facebook инициаторы блокады утверждали, что редут на железнодорожной станции «Кривой Торец» в Щербиновке был захвачен сотрудниками СБУ и КОРДа.

 Затем о происходящих событиях рассказали в штабе Антитеррористического центра.

«Во время контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. Отказ сдать оружие полиции стал основанием для задержания 43 человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, в силовых структурах подчеркнули, что правоохранители изъяли у задержанных «много оружия и значительное количество бутылок с зажигательной смесью».

В то же время, один из организаторов торговой блокады — Семен Семенченко — так прокомментировал разгон редута под Торецком: » Один разогнали — поставим десять новых».

Штурм поста сторонников торговой блокады вызвали реакцию в обществе — в крупных городах Украины уже вечером начались акции протеста. Так, в Киеве несколько сотен человек собрались на Майдане. Основные требования собравшихся — освобождение задержанных, прекращение торговли с неподконтрольными территориями. Этого же требовали под зданиями облгосадминистраций в Виннице, Черновцах, Ровно, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и Харькове. В некоторых случаях протестующие призывали местные власти поддержать позицию активистов в Донбассе, а также снять с должностей виновных силовиков.



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