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Славянская ТЭС перешла с антрацита на газ

Вторник, 14 марта, 2017

Мощности Славянской ТЭС из-за отсутствия запасов угля, который перестали завозить с неподконтрольной территории, перевели на газовое топливо.

Об этом «Стране» сообщили источники на предприятии. »Мы работаем в штатном режиме, накапливаем запасы угля, но пришлось перейти на газовое топливо», — рассказали они. Сейчас благодаря работе станции теплом и светом обеспечиваются Славянск и Николаевка.

Также на предприятии опровергли слухи, что рабочих отправляют в отпуск на неопределенный срок, а тем, кто младше 35 лет вручают повестки в армию. «Нет, все сотрудники пока на своих местах. Пока — потому что никто не может ручаться, что будет завтра. А по поводу повесток — страшилки. Может один человек получил и пошли слухи», — рассказали там.

После блокады, организованной под руководством нардепов Семена Семенченко и Владимира Парасюка, Славянская ТЭС несколько раз была на грани остановки. Уголь Славянская ТЭС закупала уголь у ГП «Снежноеантрацит» и ГП «Свердловантрацит», которые находятся на неподконтрольной территории. Вот эти поставки и «обрезали» активисты.

Кстати, для обеспечения бесперебойной работы станции необходимо сформировать и поддерживать минимальный запас в 30 тысяч тонн угля при ежедневной поставке в 5 тысяч тонн топлива. Здесь говорят, что альтернативой может быть уголь определенной марки из ЮАР, но на это необходимо дополнительно примерно 250 миллионов гривен. Таких оборотных средств у предприятия нет.

Ранее сообщалось, что в понедельник под Торецком силовики разобрали редут сторонников блокады на ж/д станции «Кривой Торец».

Страна.ua



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