Все задержанные ранее участники торговой блокады отпущены

13 марта под Торецком силовики разобрали редут сторонников блокады на ж/д станции «Кривой Торец».

Как написал на своей странице в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сотрудниками полиции были задержаны 45 человек, из них 8 человек, сообщили, что принимали участие в АТО. Кроме того, четыре человека являются владельцами оружия, а шестеро были ранее судимы.

Задержанные представляют восемь областей Украины:

- Днепропетровская – 17;

- Киевская – 10;

- Черниговская – 8;

- Винницкая – 4;

- Житомирская – 2;

- Донецк – 2;

- Сумская и Николаевская – по одному.

Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013-м году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на «редуте» — по 400 гривен в день.

По словам Аброськина к утру вторника все они были отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений.