Все задержанные ранее участники торговой блокады отпущены

Вторник, 14 марта, 2017
13 марта под Торецком силовики разобрали редут сторонников блокады на ж/д станции «Кривой Торец».
Как написал на своей странице в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сотрудниками полиции были задержаны 45 человек, из них 8 человек, сообщили, что принимали участие в АТО. Кроме того, четыре человека являются владельцами оружия, а шестеро были ранее судимы.
Задержанные представляют восемь областей Украины:
- Днепропетровская – 17;
- Киевская – 10;
- Черниговская – 8;
- Винницкая – 4;
- Житомирская – 2;
- Донецк – 2;
- Сумская и Николаевская – по одному.
Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013-м году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на «редуте» — по 400 гривен в день.
По словам Аброськина к утру вторника все они были отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений.