Связь от «Укртелеком» уже работает под новым названием

Как говорится в сообщении, фиксированную телефонную связь восстановили более чем 180 тысячам абонентов компании «Укртелеком», которая после национализации называется «Комтел».

Абоненты фиксированной связи имеют возможность осуществлять звонки на территории «ДНР».

Отмечается, что сегодня остаются недоступными стационарные звонки в Россию, а интернет-трафик получают менее трети абонентов «Укртелекома», который прекратил свою работу на подконтрольной «ДНР» территории 1 марта.