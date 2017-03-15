Фронтовая Горловка: у таксистов, не заплативших налоги «ДНР», забирают автомобили

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

По его информации, 14-го марта в городе проводился рейд — у таксистов проверялись наличие лицензии и оплаты налогов в бюджет «ДНР». В случае несоблюдения этих условий, авто «арестовывались. Всего, таким образом, были отправлены на штрафплощадку порядка 15-20 машин (данные разнятся).

В среде таксистов растет недовольство. Они сняли со своих автомобилей опознавательные знаки такси и в течение дня собирались на своего рода митинги, где бурно обсуждали происходящее.

Продолжились собрания недовольных и в среду утром. По некоторым данным, на сегодня запланирована акция протеста, в течение которой таксисты работать не будут.