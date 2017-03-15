Фронтовая Горловка: окраины продолжают греметь тяжелым

В первой половине дня достаточно громко было на севере, но накалилась ситуация, как обычно, ближе к вечеру.

С наступлением темноты бои на участке от Майорска до Зайцево стали интенсивнее. Кроме стрелкового применялось крупнокалиберное вооружение, минометы, бронетехника. Активизировался и юго-запад, здесь неспокойно было в районе Широкой Балки и Озеряновки.

Около 21 час. загрохотал северо-восток. Слышно было и в Дебальцево, и в Енакиево. Местные жители заявляли о тяжелых исходящих. В этой стороне бои продолжались и после полуночи.

Наиболее сложная обстановка сейчас сложилась на востоке от Мариуполя, также серьезные боестолкновения по прежнему происходят в районе Авдеевки и Ясиноватой.