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Российский «Сбербанк» ограничил в Украине снятие наличных в размере 30 тысяч гривен

Среда, 15 марта, 2017

«Сбербанк» сообщил, что временные ограничения вызваны блокированием главного офиса и нарушением графиков инкассации отделений и банкоматов.

Дочерний украинский банк «Сбербанка» России — вводит ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента. Как сообщила пресс-служба финучреждения, временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.

«В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке главного офиса Сбербанка, причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента», — гласит сообщение. 

При этом отмечается, что депозитные сертификаты выдаются в рамках законодательства без ограничений через кассу банка. Срочные вклады физлиц выдаются без применения комиссии за снятие наличности, однако объем выдачи средств равен установленному временному лимиту по снятию наличных средств с текущих счетов.

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