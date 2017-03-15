Авдеевка в который раз осталась без света

В прифронтовой город со вчерашнего дня опять не подается электричество.

Причиной снова стали повреждения ЛЭП в районе ясиноватского кладбища, которые были получены в результате боевых действий.

По словам местных жителей, свет в домах пропал около 17 час. во время очередного обстрела.

Как сообщили в ГСЧС, без электричества остались более 25 тысяч жителей в 12 населенных пунктах. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция.

В последний раз электроснабжение в Авдеевке удалось восстановить лишь днем ранее — 14-го марта.