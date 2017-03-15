Между сторонниками блокады и правоохранителями произошла стычка со стрельбой

14-го марта, около 22 час. между Константиновкой и Краматорском была задержана колонна автомобилей, которые до этого прорвались через блокпост в Славянске и нанесли травмы сотрудникам Нацполиции.

После того, как прибывшие граждане не подчинились требованиям силовиков, последним пришлось стрелять в воздух.

«…Сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По данному факту проводится проверка.

В то же время нардеп Семен Семенченко сообщил, что большей части прибывших в регион сторонников блокады удалось прорваться в Бахмут.