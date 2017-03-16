Фронтовая Горловка: после встречи с властями таксисты завершили забастовку

В среду, 15 марта, горловские таксисты продолжили забастовку в центре города и провели встречу с мэром Горловки Иваном Приходько, по результатом которой забастовка была отменена, а арестованные автомобили под расписку были возвращены владельцам.

Забастовка таксистов в Горловке началась 14 марта после того, как сотрудники полиции арестовали больше 15 автомобилей за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров.

На встрече присутствовала инициативная группа таксистов и представители местной власти. Как рассказал и.о. главы администрации от «ДНР» Иван Приходько в ходе встречи все участники друг друга услышали.

От руководства города водители потребовали снизить стоимость лицензии, либо сделать возможным оплаты в несколько платежей, а также вернуть владельцам арестованные ранее автомобили. Кроме того, они обратили внимание на «индусов» — нелегальных таксистов, перевозящих несколько человек сразу.

«Пусть проработают нормальные, четкие требования, установят сроки… А так вот, с бухты-барахты взять, 18 машин арестовать (Приходько и кто-то еще, перебив, сказали, что машин было 16), пусть 16…», — заявил на встрече один из протестующих.

«Я живу на 5-й шахте, у меня там на соседней улице прилетало…, прилетит ко мне и я останусь без машины…», — добавил другой таксист.

Приходько рассказал, что стоимость лицензии для таксистов на пять лет составляет 5 тыс рублей. Таксисты, при этом, отмечают, что в Украине бессрочная лицензия стоила 1,5 тыс гривен (примерно 3300 рублей по текущему курсу).

«Может быть это даже большая сумма, не знаю. Но почему-то до момента ареста машин никто из вас ко мне не пришел и не сказал: «Иван Сергеевич, нас 600 человек, из нас 550 не тянут сразу заплатить эту сумму». Вы для себя этот вопрос не поднимали. Я для себя вижу ответ один — вы его не поднимали, потому что вас не трогали. Но с властью тоже не надо играть, это же закон», — пояснил чиновник.

«Это называется незаконное предпринимательство и вообще это уголовное дело. Понимаете в чем дело? Я сейчас разговариваю как со своими друзьями, как с жителями города, мы все живем в одной шкуре. [...] Я считаю, что вина здесь есть обоюдная…», — сказал Приходько, попросив у инициативной группы позвонить участникам забастовки на площади Победы с требованием разойтись и пообещав решить вопрос в рабочем порядке.

Он добавил, перекрытие движения троллейбусов в городе недопустимо. Также Приходько рассказал, что не знал, что полиция планирует принимать такие «репрессивные меры».

По его словам, владельцы арестованных автомобилей должны будут написать расписки, чтобы забрать машины, однако затем их ждет суд. Сейчас таксисты могут продолжить работать, но в дальнейшем им придется оформить лицензии, рассказали таксисты.

TGorlovka