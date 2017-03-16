 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: тяжелое гремело всю ночь. Есть попадания в жилые дома

Четверг, 16 марта, 2017

В среду, 15 марта,в городе снова было неспокойно. Мало того, по некоторым данным есть жертвы и попадания в дома.

Так, по сообщениям местных властей в результате боевых действий в Зайцево были ранены два человека, один из которых скончался уже в больнице. Состояние второго оценивается медиками как тяжелое. Кроме того, был поврежден жилой дом на ул.Полетаева. Стоит отметить, что больше никто из местных жителей, а также в сообществах в соцсетях, рассказывающих о ситуации в Горловке, о б утренних боях на севере не сообщил. Зато все подробно описали происходящее вечером.

Во второй половине дня шумно было на западе и севере города. В стороне Новгородского периодически были слышны как выстрелы, так и прилеты. С наступлением темноты на участке от Майорска до Зайцево применялись минометы, крупнокалиберное, тяжелое (возможно, танк). Ближе к 21 час. разгорелись бои на юго-западе, где также «бахало» тяжелое.

Около 22.30 по местному времени прогремел мощный громкий взрыв, который было слышно практически во всех районах. Однако, его причины так и остались неизвестны.

Продолжились боевые действия и после полуночи. Очень громко было практически со всех сторон от юго-запада до северо-востока. Периодически наступали затишья, но затем обстрелы вновь продолжались. Около 3-х часов ночи на западе/северо-западе фиксировались прилеты и возгорания. Позднее стало известно о попаданиях в частный сектор, где повреждения получил жилой дом и хозпостройки на ул.Седова, на ул.Комарова разбит газпровод, в близлежащих домах выбиты оконные стекла. Информации о жертвах среди мирного населения в результате ночных боев нет. В то же время местные жители сообщили также о попаданиях в районе ж/д вокзала Никитовка, о трех поврежденных домах на Бессарабке.

Сложная ситуация сохраняется на западе от Донецка, на участках Еленовка-Докучаевск-Новотроицкое и Авдеевка-Ясиноватая, а также на востоке от Мариуполя.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования