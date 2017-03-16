Фронтовая Горловка: тяжелое гремело всю ночь. Есть попадания в жилые дома

В среду, 15 марта,в городе снова было неспокойно. Мало того, по некоторым данным есть жертвы и попадания в дома.

Так, по сообщениям местных властей в результате боевых действий в Зайцево были ранены два человека, один из которых скончался уже в больнице. Состояние второго оценивается медиками как тяжелое. Кроме того, был поврежден жилой дом на ул.Полетаева. Стоит отметить, что больше никто из местных жителей, а также в сообществах в соцсетях, рассказывающих о ситуации в Горловке, о б утренних боях на севере не сообщил. Зато все подробно описали происходящее вечером.

Во второй половине дня шумно было на западе и севере города. В стороне Новгородского периодически были слышны как выстрелы, так и прилеты. С наступлением темноты на участке от Майорска до Зайцево применялись минометы, крупнокалиберное, тяжелое (возможно, танк). Ближе к 21 час. разгорелись бои на юго-западе, где также «бахало» тяжелое.

Около 22.30 по местному времени прогремел мощный громкий взрыв, который было слышно практически во всех районах. Однако, его причины так и остались неизвестны.

Продолжились боевые действия и после полуночи. Очень громко было практически со всех сторон от юго-запада до северо-востока. Периодически наступали затишья, но затем обстрелы вновь продолжались. Около 3-х часов ночи на западе/северо-западе фиксировались прилеты и возгорания. Позднее стало известно о попаданиях в частный сектор, где повреждения получил жилой дом и хозпостройки на ул.Седова, на ул.Комарова разбит газпровод, в близлежащих домах выбиты оконные стекла. Информации о жертвах среди мирного населения в результате ночных боев нет. В то же время местные жители сообщили также о попаданиях в районе ж/д вокзала Никитовка, о трех поврежденных домах на Бессарабке.

Сложная ситуация сохраняется на западе от Донецка, на участках Еленовка-Докучаевск-Новотроицкое и Авдеевка-Ясиноватая, а также на востоке от Мариуполя.