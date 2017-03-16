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Правоохранители перекрыли все автомобильные и ж/д пути на неподконтрольные территории Донбасса

Четверг, 16 марта, 2017

В Национальной гвардии Украины сообщили о перекрытии всех автомобильных и железнодорожных путей, ведущих к линии разграничения с неподконтрольными территориями Донбасса.

«В выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, были перекрыты силами Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы, чтобы обеспечить контроль и воспрепятствовать незаконному перемещению товаров», – сказано в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Как отмечается, военнослужащие выполняют поставленные задачи на местах несения службы.

«На стационарных и мобильных блокпостах на территории Донецкой и Луганской областей несут службу более 800 стражей порядка, в частности – почти 200 бойцов Нацгвардии. В среднем на сутки заступает более 400 правоохранителей, из них почти 80 – военнослужащие Национальной гвардии Украины», – проинформировали в ведомстве.

Ранее в среду, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, однако оно не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.

Как говорится в сообщении, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности СНБО решил «временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения».

Такое решение совет принял с учетом резкой эскалации конфликта, а также захвата украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, СНБО учел и признание в РФ на государственном уровне документов, выданных в самопровозглашенных республиках.

От редакции. В «ДНР» в связи с введением полной транспортной блокады Донбасса также ввели запрет на вывоз продукции и сырья на подконтрольную Киеву территорию.

Сегодня



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