Проблема с нехваткой кадров в больницах постепенно улучшается

Об этом говорили на одной из встреч местных жителей с работниками здравоохранения.

Как утверждают в горздравотделе, теперь выпускники Донецкого медицинского университета распределяются на работу по новому. Практикуется метод целевого направления молодых специалистов. Получивший диплом терапевт, хирург или окулист распределяется на работу по месту жительства: из Донецка устраиваются на работу в Донецк, из Горловки в Горловку и т.д.

По некоторым данным, город даже готов предоставить жилье выпускникам медицинских вузов.