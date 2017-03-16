К чему приведут экстренные решения СНБО по Донбассу и банкам РФ: причины и последствия

СНБО принял решение запретить любое передвижение грузов на неподконтрольной правительству территории. Исключение сделали только для гуманитарных организаций. Экстренное заседание Совета созвал президент Петр Порошенко, по его словам, передвижение груза будет заблокировано до того момента, пока в самопровозглашенных республиках не вернут под украинский контроль «национализированные» предприятия. Кроме того, СНБО поручил Нацбанку и СБУ в течении суток разработать предложения о введении санкций в отношении «дочек» российских государственных банков в Украине.

Что и почему решил СНБО

БЛОКАДА ДОНБАССА. »Угроза национальной безопасности» возникла в результате «блокады» Донбасса, которую уже полтора месяца проводят активисты, заявил на заседании СНБО Петр Порошенко. Между активистами и правоохранителями возникло уже несколько конфликтов. В одном из них колонна активистов из десятка автомобилей отказалась проходить стандартную проверку на блокпосту. Один из организаторов «блокады», нардеп Владимир Парасюк, по словам полиции, полез в драку с правоохранителями и попытался забрать их оружие. Произошло столкновение, в результате которого получили травмы и полицейские, и активисты.

«Организаторы блокады приложили немало усилий, чтобы спровоцировать власть на силовые действия. Они ждали крови. Они даже не постыдились распространить фальшивый приказ и фейк о якобы исчезновения инвалида-участника блокады», – сказал глава государства во время своего обращения к членам СНБО.

Чтобы не допустить эскалацию ситуации, СНБО по просьбе президента принял решение ограничить любое передвижение грузов между подконтрольной и неподконтрольной украинскому правительству территориях. Исключение – гуманитарные грузы.

По словам Петра Порошенко, инициируемая активистами «блокада» нанесла ущерб экономике Украины, но при этом кардинально не изменила ситуацию в «ДНР/ЛНР».

«Через сотни неконтролируемых Украиной километров российско-украинской границы они легко могут получить все, что им нужно – из Российской Федерации. И так же продать туда все, что им надо. Пробные эшелоны с украинским углем с неподконтрольных территорий уже пошли в РФ», – сказал он.

Более того, организаторам блокады, в том числе политическим партиям, которые в этом замешаны, президент пообещал выставить счет с суммой ущерба от «акции». Заявление по поводу блокады также сделали в правительстве. Кабинет министров заявил, что готов противодействовать незаконному перемещению товаров и в очередной раз осудил действия активистов. «Инициаторы событий, которые происходили последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу восстановление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время. Под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой вред стране», – говорится в заявлении правительства на официальном сайте.

Кроме того, в Кабмине отмечают, что по отношению к участникам блокады правоохранители действовали строго в рамках закона , «не нанесли никому ущерб» и смогли избежать развития конфликтной ситуации. На своей странице в соцсети премьер Владимир Гройсман призвал политиков перестать спекулировать на теме блокады и сосредоточиться на развитии Украины.

Решение СНБО будет действовать до тех пор, пока национализированные предприятия не вернутся под контроль Украины (1 марта на предприятиях были введены внешние администрации). Еще одно условие возобновления потока товаров – выполнение Минских соглашений контролируемой Россией стороной.

САНКЦИИ ПРОТИВ «СБЕРБАНКА». Несколько недель назад РФ приняла решение признать паспорта, выданные на неподконтрольных территориях , а 7 марта «Сбербанк России» заявил о том, что будет принимать клиентов по этим паспортам. Одним из первых на решение банка отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, «дочка» финучреждение не может больше работать в Украине.

На экстренном заседании СНБО приняли решение ввести санкции в отношении банков, принадлежащих российскому государству. »Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций», – сообщил секретарь СНБО.

О готовности ввести санкции после соответствующего решения Совета уже сообщили в НБУ.

К слову, на заявление «Сбербанка» отреагировали активисты – представители «Национального корпуса» замуровали мешками с песком и строительными блоками несколько отделений банка в столице.

Какие последствия ждать украинцам: удар по экономике и угроза для вкладчиков

УЩЕРБ ОЦЕНИТ КАБМИН. По поручению СНБО правительство уже завтра должно проанализировать экономические последствия от прекращения торговли с «ДНР» и «ЛНР» и минимизировать риски. По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, украинские предприятия на неподконтрольной территории заплатили в бюджет Украины за прошлый год 31,7 миллиарда гривен. «За 2015 год предприятия, которые зарегистрированы в Украине и находятся на территории ОРДЛО, заплатили в бюджет Украины почти 20 миллиардов гривен. За 2016 год – 31,7 миллиард», – сказал чиновник в эфире одного из телеканалов. Как отмечает политический эксперт Александр Палий, после решения «ДНР» и «ЛНР» о национализации предприятий, платить налоги в казну Украины они не будут.

По оценкам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, вместе с украинскими предприятия в «республиках» страна может потерять 5% ВВП. «Я думаю, мы можем потерять приблизительно до 5% ВВП. Кроме, если будет падать экспортная выручка, доллар будет значительно выше 27 гривен, скажем так. Не хочется пугать людей», – рассказывает экономический эксперт.

Из-за полного прекращения торговли с «ЛНР/ДНР» также пострадают металлургическая сфера в Украине, тепловая генерация. Уголь антрацитовой группы добывается только на территории Донбасса – теперь его придется экспортировать, что в свою очередь повлияет на валютный баланс в стране и курс доллара.

УГРОЗЫ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ. По данным НБУ, в «Сбербанке России» держат средства 1,2 миллиона украинских вкладчиков. Общий кредитный портфель банка составляет около 60 миллиардов, а 27% клиентов – это украинские государственные предприятия. Среди них – и донецкая филия «Укрзализныци», которая не погашает кредиты.

Если банк закроют, то каждому вкладчику вернут не больше 200 тысяч гривен от депозита, остальная сумма пропадет. Как подсчитали в НБУ, в случаи введения временной администрации в «Сбербанке» украинцы могут потерять восемь миллиардов гривен, Фонд гарантирования вкладов выплатит только три миллиарда.

Сбербанк уже сейчас ввел в Украине ограничение на снятие наличных средств – лимит составляет 30 тысяч гривен на одного клиента в сутки. Также ограничение распространяется на снятие средств с депозитов.

Эксперты решения СНБО поддерживают, а Россия заявляет о нарушении Минских соглашений

«Эти решения правильные, но уже перезревшие. Не стоило доводить ситуацию до точки кипения ни с блокадой, ни с деятельностью российских банков», – уверен политический эксперт Андрей Миселюк. По мнению политолога, Россия сама вынудила украинскую власть принять меры в отношении «Сбербанка». «Россияне сами перешли «рубикон», когда сказали, что будут обслуживать клиентов по паспортам ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.). Поэтому тут необходимо было реагировать. Даже здесь власть тянула время. 7 марта «Сбербанк» сделал заявление, что будут обслуживать по этим «документам», прошла неделя, а санкции до сих пор не предложены. Принятые СНБО решения правильные, но объективно их нужно было принимать раньше», – уверен эксперт.

В то же время политолог Александр Палий поясняет: блокада, которую организовали активисты, стала только поводом для «захвата украинских предприятий». А после «национализации» необходимо было решить вопрос о прекращении торговли с самопровозглашенными республиками. Так называемая «блокада» была организована для того, чтобы прикрыть весь процесс. Те, кто организовывал эту блокаду, фактически создали повод для такого захвата. А когда они уже захвачены, уже нет стимула с ними работать. Будем обходиться, для нас это будет тяжело, тяжело для экономики, но уже нет выхода», – говорит эксперт.

При этом, по мнению политолога, решение о запрете передвижения грузов в т.н. «ДНР/ЛНР» на ситуацию с «национализацией» украинских предприятий не повлияет. «Российское руководство не любит отступать. Россия будет завозить свое сырье, но это не выгодно. Часть заводов просто уйдет на металлолом», – сказал эксперт в комментарии «Сегодня».

При этом ситуация с санкциями в отношении российских банков, добавляет Палий, кардинально на банковскую систему Украины не повлияет. «Я думаю, что это решения также назрело. Российский капитал в украинской банковской системе уже не так критически влияет на систему. Это логический результат, когда российские банки занимали 25% банковской системы, это было сделать сложнее. Россияне и раньше хотели продать эти банки, но их не покупали. Их банки сейчас практически ничего не стоят, по большому счету, это невыгодный для России капитал», – рассказывает эксперт.

На решения СНБО уже отреагировала Москва. Так, полпред России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что Киев нарушает Минские соглашения, прекращая транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. Отметим, что представители Евросоюза и США, как и руководство Украины, неоднократно уличали именно Россию в невыполнении Минских соглашений, что, в том числе, приводит к продлению западных санкций против РФ.

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