Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 17-го марта, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты в пос. Доломитный.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, с 8.30 до 9 час. и с 16.30 до 17 час. возможны кратковременные отключения водо- электроснабжения в Центрально-Городском районе: от ж/м Кочегарка до ул.Рудакова, а также в ж/м 88-й квартал, Короленко, в части Никитовского района, в пос. Озеряновка и Зайцево.

С 8 час. до 8.30 и с 16.30 до 17 час. запланированы также кратковременные отключения электроэнергии в ж/м Солнечный, Мирный, Октябрьский, Румянцевский и в Новогорловке.