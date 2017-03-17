В Авдеевку снова «вернули» электричество

Электроснабжение было восстановлено 16-го марта, сообщили в ГСЧС в Донецкой области.

«В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуаре — около 4 тысяч куб. м», – говорится в сообщении.

Запуск ДФС запланирован на 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.

Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме благодаря теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Тем временем, обстрелы продолжаются. 16-го марта около 17 час. один из снарядов попал в крышу жилого дома. Находившаяся в нем женщина чудом избежала ранений.