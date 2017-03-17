Как и зачем украинцы пересекают линию разграничения

Только за прошлый год украинцы пересекли «границу» между «ДНР/ЛНР» и контролируемой территорией более восьми миллионов раз. Каждый день через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) проходят 30 тысяч человек. В очередях приходится проводить до шести часов, а если не успел пересечь линию в светлое время суток – придется ночевать на КПВВ. На днях президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер по итогам своего визита в Украину рекомендовал президенту Петру Порошенко и правительству улучшить условия пересечения контрольных пунктов и увеличить пропускную способность. Общественные организации вместе с парламентариями разработали свои предложения о том, как должны работать КПВВ и что необходимо менять. Журналисты «Сегодня» выяснили, как и зачем украинцы пересекают границу с самопровозглашенными республиками.

За пенсией, покупками и проведать родственников

Автобус Артемовск-Славянск. Большинство пассажиров – жители «ДНР», которые с пересадками добираются из Горловки и Донецка на подконтрольную Украине территорию. На блокпосту автомобиль останавливают украинские военные, в салон заходит боец с автоматом на плечах. «Запрещенный груз везем?», – громко спрашивает мужчина. В автобусе гробовая тишина, кто-то смотрит в окно, кто-то – на часы, а кто-то ищет в карманах паспорт. Боец по очереди подходит к каждому пассажиру, просит показать документы и задает несколько вопросов. На первых сиденьях, поближе к водителю, чтобы не укачало, сидят несколько пенсионеров.

- Куда едем? – не отрывая глаз от паспорта, спрашивает военный.

— К сыну, в Славянск, – уверенно отвечает донецкий пенсионер.

— А сын, часом, не в Пенсионном фонде работает? – оживленно спрашивает военный.

Молодая женщина на соседнем кресле с улыбкой поясняет шутку военного: «это пенсионные туристы». Украинцы на «заслуженном отдыхе» могут рассчитывать на помощь от государства только на подконтрольной территории. Для этого приходится регистрироваться в качестве переселенцев.

По данным Пенсионного фонда, более миллиона пенсионеров из Донбасса получают пенсии на подконтрольной территории. Некоторые из них действительно стали переселенцами и покинули территории «ДНР» и «ЛНР», однако львиная часть – остается «дома» и раз в месяц приезжает в ближайший «украинский город» за пенсией.

Как сообщает ОБСЕ, линию разграничения ежедневно пересекают около 30 тысяч человек. Кто-то едет оформлять документы, кто-то – к родителям, а кто-то – за положенной социальной помощью. Волонтеры общественной организации «Фундация.101″ провели ряд опросов на КПВВ и собрали свою статистику о том, с какой целью украинцы пересекают линию разграничения.

Согласно данным опроса, больше 40% едут к родственникам, 35% – за покупками, 32% – решают проблемы с документами, а остальные – проверить недвижимость или же добираются на работу и учебу.

Цены в «ДНР» иногда могут быть в три-четыре раза выше, чем на подконтрольной территории. Кроме того, здесь сложно купить некоторые медикаменты, а импортные порошки, средства гигиены – дефицит.

Как пересекают границу

Каждый четвертый украинец, который пересекал линию соприкосновения, сталкивался с коррупцией. Иногда в очередях приходится проводить по шесть-семь часов: предприимчивые украинцы занимают место в очереди, а после продают его по 200-300 гривен. За взятку «закрыть глаза на очередь» соглашаются и сами пограничники.

На КПВВ есть две очереди: общая и льготная, в последней – семьи с детьми до семи лет, пенсионеры старше 70 лет, инвалиды, беременные.

На данный момент проезд через КПВВ на пассажирском транспорте запрещен, однако и из этой ситуации перевозчики нашли выход. За 350-500 гривен можно доехать из «ДНР» в любой крупный город подконтрольной части Донецкой области. Проезд в автобусе обходился в несколько раз дешевле.

КПП работают с 7:00 до 18:30. Если за это время успели пересечь украинскую сторону, но сторона «ДНР/ЛНР» уже закрыта, ночевать придется прямо в машине. Ночью не работают ни блокпосты, ни мониторинговая миссия ОБСЕ, которая следит за ситуацией на КПВВ. В принципе, можно и продлить время работы, но вечером начинаются обстрелы, и гарантировать безопасность тогда никто не сможет.

Чтобы пересечь линию разграничения, нужно получить электронный пропуск – как минимум за 10 дней подать заявление на сайте СБУ. Пограничники на КПВВ в электронной базе проверят, получил ли «путешественника» пропуск. Проверка багажа – обязательная процедура. Провозить с собой можно не больше 75 кг груза, но если правоохранители заподозрят, что продукты везутся на продажу без лицензии – могут завернуть в конец очереди и предложить вернуться после того, как багаж выгрузят.

Еще одна очередь ждет донецких пенсионеров возле отделения «Ощадбанка». На днях, как сообщает благотворительный фонд «Право на защиту», в очереди из 100 человек в банк в Северодонецке скончался 64-летний пенсионер. Те, кто проводить несколько часов возле финучреждения не планирует, могут и здесь купить себе место. За 200 гривен в социальных сетях предлагают вместо пенсионера постоять в многометровой очереди.

Проблемы КПВВ

По словам главы «Фундации 101″ Андрея Богдановича, граждане называют целый ряд проблем, с которыми сталкиваются во время линии соприкосновения: КПВВ плохо оборудованы, туалеты быстро засоряются и воспользоваться ими невозможно, мало палаток, не у всех есть доступ питьевой воде, пропускная способность контрольных пунктов низкая.

По словам уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта на востоке, вице-спикера парламента Ирины Геращенко, власти пристально следят за ситуацией на КПВВ. Сама Геращенко, по ее словам, несколько раз в месяц бывает на пунктах въезда-выезда.

«Позиция государства Украины однозначна. Мы, как власть, должны сделать все, чтобы такое позорное явление как КПВВ исчезло вообще. Когда это может случиться? Когда возобновится контроль на украинско-российской границе», – заявила парламентарий на заседании в аппарате ВР.

Посол Литвы в Евросоюзе (занимал должность с 2012 по 2014 года), координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба отмечает: у ОБСЕ есть проект поддержки украинской власти, который поможет улучшить ситуацию на КПВВ. «Это связано не только с биотуалетами и пресной водой, мы также работаем над формированием политики», – уточнил дипломат.

В то же время замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг уверен, что большое количество украинцев, пересекающих линию соприкосновения – позитивный сигнал.

«То, что десятки тысяч людей ежедневно пересекают линию соприкосновения, это позитивный сигнал. Ни в одном конфликте, с которым я знаком, не было такого большого количества людей, пересекающих линию соприкосновения… В головах этих людей нет линии соприкосновения, но она есть в жизни…Важно, чтобы процесс пересечения улучшили, чтобы можно было пересекать границу безопасно», – говорит Александр Хуг.

Уполномоченный президента по правам ребенка (с 2011 по 2014 года) Юрий Павленко уверен: дети на КПВВ страдают больше взрослых. Кроме того, существуют риски торговли детьми.

«Если ребенок родился в самопровозглашенной республике, он может ехать на подконтрольную территорию практически без документов. Никакой обязанности участия органов власти в регистрации таких детей Кабинет министров не предусмотрел. Таким образом, создаются высокие риски для торговли детьми или рождения факта рождения украденных там детей», – уверен эксперт.

Кроме того, попасть на неподконтрольную территорию без разрешения второго родителя можно, а назад – нет. Такие дети часто живут в больницах, ожидая, пока будет получено разрешение от второго родителя. Кроме того, если подросток приехал на подконтрольную территорию для того, чтобы получить украинский паспорт, назад в «ДНР» или «ЛНР» он может попасть только через четыре дня – за это время на новый документ оформят пропуск.

Павленко уверен: КПВВ должны тесно сотрудничать со службой по делам детей, а недалеко от пунктов нужно оборудовать центры, в которых дети смогут получить социальную помощь.

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