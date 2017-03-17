Взрыв на заводе в Запорожье: названа причина трагедии

На заводе «Запорожкокс» в Запорожье, где вследствие взрыва погибло четыре подрядчика, взорвалась емкость с горячей водой.

Об этом заявил представитель пресс-службы Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.

«Это взорвалась емкость с горячей водой. 3 работника погибли на месте и 1 скончался в скорой», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что решается вопрос по созданию комиссии касательно расследования происшествия, и на месте несчастного случая находятся сотрудники Государственной службы по вопросам труда.